سيف عيسي يحصد برونزية التايكوندو ويهدي مصر ثانى ميدالية فى أولمبياد طوكيو

حقق البطل المصرى سيف عيسى، لاعب منتخب التايكوندو، ثاني ميدالية برونزية لمصر فى أولمبياد طوكيو 2020، بعد تغلبه على منافسه النرويجى اندرى اوردمان، 12/ 4، في مباراة المنافسة على الميدالية البرونزية فى منافسات وزن 80 كجم.

وجاء تحديد البطل المنافس لسيف عيسى، بعدما تغلب اللاعب النرويجي على لاعب المغرب أشرف محبوب فى مباراة الترضية بنتيجة 24/10 .

وكان سيف عيسى، بطل التايكوندو، قد خسر أمام الروسي ماكسيم خرامتكوف 13-1 في منافسات نصف النهائي لمنافسات فردي الرجال وزن 80 كجم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتمكن سيف عيسى في الفوز على الإيطالي سيمون أليسيو، في ربع نهائي التايكوندو، ليتأهل إلى نصف النهائي لمنافسات فردي الرجال وزن 80 كجم.

وكانت البطلة المصرية هداية ملاك قد حصدت أول ميدالية لمصر في طوكيو 2020، بعد فوزها على اللاعبة الأمريكية بمنافسات التايكوندو.

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.