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محمد سياف - ابو ظبي - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2022، وكذلك الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022، والتي تتضمن تفاصيل العام الدراسي المقبل، من حيث موعد بدء الدراسة، وعدد أسابيع الدراسة في الفصلين الدراسي الأول والثاني، وموعد بدء إجازة نصف العام، وموعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وموعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. إلخ. وسوف نتناول في السطور المقبلة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022.

التعليم تحدد موعد بدء الدراسة والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022

لكثرة التساؤلات والاستفسارات من قبل المواطنين، ومنعاً للشائعات المتداولة على المواقع الالكترونية، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021/2022 والتي جاءت كالتالي:-

* يبدأ العام الدراسي الجديد في مصر اعتباراً من يوم السبت الموافق 9/10/2021 وينتهي يوم الخميس الموافق 16/6/2022.

* عدد أسابيع الدراسة 34 أسبوعاً.

* مدة الدراسة الفعلية بدون الاجازات الرسمية 93 يوماً للفصل الدراسي الأول.

* مدة الدراسة الفعلية بدون الاجازات الرسمية 97 يوماً للفصل الدراسي الثاني.

* مدة الدراسة الفعلية للفصلين الأول والثاني 190 يوماً.

* تعتبر أيام الامتحانات ضمن مدة الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن حضور الطلاب.

* إجازة نصف العام تبدأ من يوم السبت 5/2/2022 وتنتهي يوم الخميس 17/2/2022 ولمدة أسبوعين.

* الفصل الدراسي الثاني يبدأ من يوم السبت 19/2/2022 وينتهي يوم الخميس 9/6/2022.

* تبدأ امتحانات نهاية العام للنقل والشهادة الاعدادية بداية من يوم السبت 7/5/2022.

* امتحانات الثانوية العامة تبدأ يوم السبت 11/6/2022.

* امتحانات الدبلومات الفنية العملية تبدأ يوم السبت 11/6/2022.

* امتحانات الدبلومات الفنية النظرية تبدأ من يوم السبت 21/5/2022.

وتسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن يكون العام الدراسي الجديد، أكثر انضباطاً من العام الدراسي الماضي، حيث سيتم تطعيم كافة العاملين في الحقل التعليمي بالتطعيمات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وسيكون هناك التزام كبير بالاجراءات الاحترازية.