أرقام وانجازات وسجل تاريخي.. كل ما تريد معرفته عن هداية ملاك صاحبة برونزية أولمبياد طوكيو

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نجحت البطلة المصرية هداية ملاك في تحقيق أول ميدالية لمصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الفوز على بايجي ميكفيرسون الأمريكية، والحصول علي الميدالية البرونزية.

ويتستعرض دوت الخليج من هي هداية ملاك:

-هداية ملاك وهبة.

-مواليد 21 ابرايل 28 سنة.

-بدات هداية لعب التايكوندو منذ سن 10 سنوات.

-انضمت بعد ذلك إلى منتخب الناشئين ثم منتخب الكبار

-وحصدت أول بطولة بطولة جمهورية هي 14 عام.

-شاركت في 27 بطولة دولية.

-وحصلت على المركز الأول في 10 بطولات والمركز الثاني في 4 بطولات والمركز الثالث في 9 بطولات.

-وباقي المشاركات تنوعت مراكزها ما بين المركز الرابع إلى السادس.

-الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجامعات المقامة بكوريا الجنوبية مايو 2012 في وزن تحت 57 كيلو.

-الميدالية الفضية في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في الفترة من 2-6نوفمبر 2012.

-برونزية البطولة الإفريقية المقامة بمدغشقر 2012 رغم تعرضها لإصابة.

-الميدالية البرونزية في منافسات السيدات في التايكوندو وزن 67 كج في دورة ألعاب البحر المتوسط.

هداية ملاك تحصد البراونزية

وتعد تلك الميدالية البرونزية هي الثانية في تاريخ هداية ملاك، بعد التي حققتها في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

نجحت هداية ملاك بطلة مصر في التايكندو فى حجز بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، بعد الفوز على منافستها الكينية فى قبل نهائى التصفيات الإفريقية المؤهلة للأوليمبياد ، رغم إصابتها التى تعرضت لها وقت وجودها فى معسكر إسبانيا قبل البطولة.

هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطنى للتايكوندو، التى تعتبر واحدة من 3 فتيات فى تاريخ مصر الرياضى وقفن على منصات التتويج الأوليمبية وتزين بميداليتها.

هداية ملاك أول لاعبية تتأهلي لأولمبياد

فيما تعد إنها أول لاعبة عربية وإفريقية تتأهل لأوليمبياد ريو دى جانيرو، كما أنها أول فتاة مصرية تحصد ميدالية ذهبية فى تاريخ بطولات الجامعات العالمية، وأول فتاة أيضا تمثل مصر مع منتخب دولة أخرى وتفوز معه بميدالية فى كأس العالم.

حققت المصرية هداية ملاك، إنجازاً تاريخياً، بحصدها الميدالية البرونزية بمنافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وفازت هداية على الأمريكية بيج ماكفرسون، بعدما خاضت دور الترضية أمام ماليا ميل لاعبة تونجا وفازت عليها بنتيجة 19-0.

إنجاز تاريخي لهداية ملاك

وأصبحت صاحبة الـ28 عاما، ثاني سيدة مصرية تحقق ميداليتين أولمبيتين، بعد الرباعة عبير عبد الرحمن التي حققت ميداليتين برونزية في دورة بكين 2008 وفضية في لندن 2012.

كما باتت هداية خامس اللاعبين المصريين بشكل عام في تحقيق ميداليتين أولمبيتين على النحو الأتي:

فريد سميكة الغطس فضية وبرونزية في دورة أمستردام 1928.

إبراهيم شمس رفع أثقال برونزية في برلين 1936ذهبية في لندن 1948.

كرم جاب مصارعة رومانية ذهبية في أثينا 2004 فضية في لندن 2012.

عبير عبد الرحمن رفع اثقال برونزية في دورة بكين 2008 وفضية في لندن.

انطلاق أولمبياد طوكيو

الجدير بالذكر أن انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.