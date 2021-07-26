ماذا قال محمد صلاح لـ«هداية وسيف» بعد تتويجهما في أولمبياد طوكيو ؟

/642216/ماذا-قال-محمد-صلاح-لـهداية-وسيف-بعد-تتويجهما-في-أولمبياد-طوكيو

حرص محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى على تهنئة كل من هداية ملاك وسيف عيسى لاعبى منتخب مصر للتايكوندو بعد تتويجهما بالميدالية البرونزية فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويستعرض دوت الخليج رسالة محمد صلاح لثنائي مصر، هدايا ملاك، وسيف عيسى.

نشر محمد صلاح على الصفحة الرسمية له على موقع تويتر قائلا: " مبرووووك هداية ملاك و سيف عيسي، و لكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد احنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم، دي مش النهاية دي خطوة في طريق النجاح.كلنا عارفين أن هدفكم تشريف بلدنا واحنا مقدرين تعبكم ونتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي".

حقق البطل المصرى سيف عيسى، لاعب منتخب التايكوندو، ثاني ميدالية برونزية لمصر فى أولمبياد طوكيو 2020، بعد تغلبه على منافسه النرويجى اندرى اوردمان، 12/ 4، في مباراة المنافسة على الميدالية البرونزية فى منافسات وزن 80 كجم.

سيف عيسي

وجاء تحديد البطل المنافس لسيف عيسى، بعدما تغلب اللاعب النرويجي على لاعب المغرب أشرف محبوب فى مباراة الترضية بنتيجة 24/10 .

وكان سيف عيسى، بطل التايكوندو، قد خسر أمام الروسي ماكسيم خرامتكوف 13-1 في منافسات نصف النهائي لمنافسات فردي الرجال وزن 80 كجم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتمكن سيف عيسى في الفوز على الإيطالي سيمون أليسيو، في ربع نهائي التايكوندو، ليتأهل إلى نصف النهائي لمنافسات فردي الرجال وزن 80 كجم.

هدايا ملاك

وكانت البطلة المصرية هداية ملاك قد حصدت أول ميدالية لمصر في طوكيو 2020، بعد فوزها على اللاعبة الأمريكية بمنافسات التايكوندو.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية