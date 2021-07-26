حققا انجازا كبيرا ..رياضة النواب تهنئ هداية ملاك وسيف عيسي بأول برونزيتين لمصر بأولمبياد طوكيو

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هنأ الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي بالفوز في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الاولمبية بطوكيو وتحقيق أول ميداليتين برونزيتين لمصر في الأولمبياد المقامة في الفترة من ٢٣ يوليو حتي ٨ اغسطس المقبل.
دوت الخليج يرصد تهنئة لجنة الرياضة بالنواب لهداية ملاك على فوزها بالبرونزية
انجاز كبير
وقال النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية ، إن ما حققته هداية ملاك وسيف عيسي ، انجاز كبير وقدموا اداء رائع ومشرف للدولة المصرية في واحد من اكبر المحافل الدولية .
أولمبياد طوكيو
وحققت اللاعبة هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016.
فيما تُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بعد فوزه علي اللاعب النرويجي اردومان بنتيجة ١٢-٤.
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