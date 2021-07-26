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حققا انجازا كبيرا ..رياضة النواب تهنئ هداية ملاك وسيف عيسي بأول برونزيتين لمصر بأولمبياد طوكيو

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هنأ الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي بالفوز في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الاولمبية بطوكيو وتحقيق أول ميداليتين برونزيتين لمصر في الأولمبياد المقامة في الفترة من ٢٣ يوليو حتي ٨ اغسطس المقبل.

دوت الخليج يرصد تهنئة لجنة الرياضة بالنواب لهداية ملاك على فوزها بالبرونزية 

انجاز كبير 

وقال النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية ، إن ما حققته هداية ملاك وسيف عيسي ، انجاز كبير  وقدموا اداء رائع ومشرف للدولة المصرية في واحد من اكبر المحافل الدولية .

أولمبياد طوكيو 

وحققت اللاعبة هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016.

 

فيما تُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بعد فوزه علي اللاعب النرويجي اردومان بنتيجة ١٢-٤.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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