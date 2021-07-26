عبد الهادي القصبي :نستهدف حل مشاكل المواطنين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة«صور»

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عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي اجتماعا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمه من النواب فيما يخص معاناة ذوي الاعاقة في المصالح الحكومية والمواصلات .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب

السلتطين التنفيذية والتشريعية

وأكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنه التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعيةكلاهما مسؤل في النهاية عن مواجهة مشاكل المواطنين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأشار القصبي خلال اجتماع اللجنة أن مايحدث علي أرض الواقع يعلي طموح المواطن من طلبات وهذا حقه ويعرضه من خلال نوابه مشيرا إلي أن هناك أشياء غير مقبوله في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة رغم أن هناك ٢٢٥ مكتب تأهيل و٨٠٠ مركز خدمات متطورة لكن دون جدوى.

وطالب رئيس لجنه التضامن الاجتماعي بمجلس النواب النائب عبد الهادي القصبي بجدول زمني للانتهاء وتجهيز وتأهيل هذه الأماكن.