/642233/شقيق-ياسمين-عبد-العزيز-لمهاجميه-يهمكم-أن-علاقتي-بأهلي-تفضل-متوترة

خرج الفنان المصري وائل عبد العزيز عن صمته للرد على مهاجميه ومنتقديه من رواد السوشيال ميديا، موجهًا اتهامًا لهم برغبتهم في عدم استقرار علاقته بعائلته لصالح أغراضهم.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان وائل عبدالعزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز على مهاجميه ومنتقديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شقيق ياسمين عبد العزيز ينفعل بسبب مهاجميه

وكتب عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "ما أنا عادي ممكن أعمل بلوك لأي تطاول أو لجان أو أي حد يعدي حدوده، أو اريح نفسي خالص واقفل الكومنتات بس ما هو الناس فاهمه إن في أطراف كتيره بتوقع باشاعات وكلام فاضي ويهمهم إن علاقتي بأهلي تفضل متوتره لأغراضهم".

وأضاف وائل: "وده طول عمره بيحصل مش بس من اليومين دول.. عمومًا الموجة دي تعدي وعندي لقاء هرد فيه عالكل لأن الظاهر إن الاحترام مينفعش مع ناس معندهاش ريحه الاحترام .. وياريت تسيبونا نشوف شغلنا".

ومن ثم نشر وائل عبد العزيز صورة تجمعه بشقيقته ياسمين وعلق عليها قائلًا: "في ضهر بعض على الدنيا كلها".

شقيق ياسمين عبد العزيز يطمئن جمهورها على صحتها

هذا وقد حرص شقيق ياسمين عبد العزيز على مشاركة الجمهور حالة ياسمين عبد العزيز بشكل مستمر فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي علي اهتمامهم وحبهم لياسمين ودعاهم في أيام مفترجة".

وأضاف: "وعايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلت أو جت حقيقي حب كبير لبنتي وأختي.. ياسمين الحمد لله حالتها مستقره وإن شاء الله خروجها عن قريب".

أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية

الجدير بالذكر أنه دخلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز إحدى مستشفيات المعادي بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء إجراءها عملية، تسبب في إصابتها بتسمم في الدم مما أدى إلى دخولها غيبوبة تامة لمدة تزيد عن 14 ساعة حتى الآن، وساءت حالتها الصحية إلى حد الخطورة.