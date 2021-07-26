/642235/تحويل-حساب-جاري-من-بنك-الاسكندرية-إلى-حساب-توفير-بخطوات-سهلة

تحويل حساب بنك الاسكندرية من حساب جاري الى حساب توفير أصبح غير متاح، لكن من الممكن فتح حساب توفير وغلق الحساب الجاري من خلال زيارة اقرب فرع من فروع بنك الاسكندرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحويل حساب جاري من بنك الاسكندرية إلى حساب توفير بخطوات سهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.