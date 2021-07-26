قريبا..عرض فيلم «ديدو» على إحدى المنصات الإلكترونية

/642237/قريباعرض-فيلم-ديدو-على-إحدى-المنصات-الإلكترونية

قررت الجهة المنتجة لفيلم كريم فهمي الجديد «ديدو» عرض الفيلم على إحدى المنصات الإلكترونية الرقمية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاحه في بداية عرضه بالسينمات المصرية.

دوت الخليج يكشف عن عرض «ديدو» على أحدى المنصات الإلكترونية

اشترت المنصة حقوق عرض فيلم «ديدو» بشكل حصري، ترقبا لعرضه قريبا، والعمل من بطولة الفنان كريم فهمي، بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

قصة فيلم ديدو

وتدور أحداث فيلم «ديدو» حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة، ويعتبر العمل مستوحى من قصة عقلة الأصبع الشهيرة لشارل بيرو، وكان قد تذيل فيلم «ديدو» إيرادات شباك التذاكر أمس، بإيرادات بلغت ألف 992 جنيه أمس السبت.

كريم فهمي يحتفل بفيلم ديدو مع عائلة الشهيد رامي هلال

أعرب الفنان كريم فهمي، عن سعادته وفخره بحضور أسرة الشهيد البطل العقيد رامي هلال، الذي جسد شخصيته في مسلسل الاختيار 2 الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2021، ونال العديد من الإشادات من قبل الجمهور

ونشر كريم فهمي مجموعة صور مع عائلة العقيد رامي هلال من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقًا معها تعليق: "مع أحلى أسرة، أسرة الشهيد رامي هلال، اللي شرفوني وشرفوا فيلم ديدو بحضورهم، واتبسط جدًا أنهم خرجوا مبسوطين من الفيلم، شكرًا لحضوركم".

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 يتناول قصص حياة أفراد من الشرطة المصرية قتلوا في الفترة مابين 2013 وحتى 2020، كما يتناول العديد من الأحداث خلال تلك الفترة كفض رابعة وغيرها، وظهر عدد كبير من ضابط الشرطة في قطاعات مختلفة بأسمائهم الحقيقة الموجودة في الواقع مثل الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، وكذلك الشهيد المقدم شادي مجدي والمقدم الشهيد أحمد فوزي، والرائد محمد جودة، واستخدم أسماء مستعارة بعض الشخصيات الأخرى لأسباب أمنية، حيث لازالوا يشتغلوا مناصبهم في وزارة الداخلية.