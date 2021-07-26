الاشتراك في خدمة محفظة أورنج يكون من خلال زيارة الفرع بالبطاقة الشخصية وخطك يكون شغال بشكل سليم وبيكون في ضريبة مطلوب سدادها بقيمة 3.57 جنيه.

تطبيق Orange Cash تحميل تطبيق Orange Cash دلوقتي من هنــــــــــا تطبيق My Orange أورنج ومن خلال تطبيق My Orange ونقدر كمان في بعض الفروع نحجز الدور قبل ما نوصل الفرع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات الاشتراك في خدمة محفظة أورنج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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