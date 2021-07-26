وقال "جلال" إن زوجته محتجزة حاليا فى المستشفى وسيقرر الأطباء خلال الساعات القادمة ما إذا كانت ستجرى لها عملية ولادة أم سيتم الانتظار عدة أيام أخرى، لافتا إلى أنها حامل فى بداية شهرها التاسع.
وأوضح أن زوجته تبلغ من العمر 19 عاما وتزوجها عندما تجاوز عمرها 18 عاما، وهو السن القانونى المسموح فيه بالزواج، نافيا ما تردد بشأن أن عمرها 18 عاما.
ولفت إلى أنه يكبر زوحته بـ 6 سنوات ويعمل كمهندس مدنى، مضيفا أنها ستكمل تعليمها الجامعى بعد إنهاء مرحلة الثانوية الأزهرية.
وكان مستشفى بلبيس المركزى اسقبل الطالبة "هاجر صلاح أبو العزم" إثر شعورها بألم وأعراض ولادة مبكرة أثناء أدائها امتحان اللغة الإنجليزية فى المرحلة الثانوية الأزهرية، بعد نقلها من لجنة الامتحان إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زوج طالبة الثانوية الأزهرية يعلق على نقلها من الامتحان إلى المستشفى للولادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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