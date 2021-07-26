محافظة الدقهلية تبدأ تركيب حنفيات حريق فى قرى حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة خطة تنفيذ حنفيات حريق بقرى مركز شربين، فى إطار النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمبادرة حياة كريمة، واستمع نائب المحافظ إلى شرح تفصيلى عن الخطوات التنفيذية لبدء التنفيذ لعدد 123 حنفية حريق فى 11 قرية، وذلك كمرحلة أولى.

وأكد نائب المحافظ، على ضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئاسة مركز شربين والوحدات المحلية القروية التى يتم التنفيذ بها، والحماية المدنية، وعمل محضر انضمامى بين كافة الجهات لسرعة البدء فى التنفيذ.

وأكد نائب المحافظ، على الاهتمام والمتابعة المستمرة لأعمال المشروعات بمبادرة حياة كريمة بنطاق محافظة الدقهلية أولا بأول، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف تطوير كل قطاعات المرافق والخدمات بالقرى المدرجة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.