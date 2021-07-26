جدة - نرمين السيد - وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة خطة تنفيذ حنفيات حريق بقرى مركز شربين، فى إطار النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمبادرة حياة كريمة، واستمع نائب المحافظ إلى شرح تفصيلى عن الخطوات التنفيذية لبدء التنفيذ لعدد 123 حنفية حريق فى 11 قرية، وذلك كمرحلة أولى.
وأكد نائب المحافظ، على ضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئاسة مركز شربين والوحدات المحلية القروية التى يتم التنفيذ بها، والحماية المدنية، وعمل محضر انضمامى بين كافة الجهات لسرعة البدء فى التنفيذ.
وأكد نائب المحافظ، على الاهتمام والمتابعة المستمرة لأعمال المشروعات بمبادرة حياة كريمة بنطاق محافظة الدقهلية أولا بأول، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف تطوير كل قطاعات المرافق والخدمات بالقرى المدرجة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة الدقهلية تبدأ تركيب حنفيات حريق فى قرى حياة كريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.