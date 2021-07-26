عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل رئيس الوزراء الأردنى

جدة - نرمين السيد - وأفاد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى استقبل رئيس الوزراء الأردنى والوفد المرافق له، والذى يضم وزير الخارجية وشؤون المغتربين. واستعرض اللقاء آخر مستجدات الأوضاع فى المنطقة، خاصةً الوضع فى لبنان، وسوريا وليبيا، وعملية السلام فى الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين فى هذا الإطار.

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