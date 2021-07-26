القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية لعام 2021 - 2022

جدة - نرمين السيد - صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة "ذكور – إناث" من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو الأزهرية "علمى" خريجى العام الدراسى "2019 - 2020" و"2020 - 2021" وذلك بالمعهد الصحى ق.م ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحى ق.م إناث بأحمد جلال والمعهد الصحى ق.م بالجلاء.





ووفقا للبيان جاءت شروط الالتحاق على النحو التالى:

أن لا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة "علمى علوم" أو الأزهرية "علمى" عن نسبة نجاح 60%، وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن نسبة 70%، وألا يقل السن عن 17 عام ولا يزيد عن 21 عام فى 1 أكتوبر 2021، وأن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية وليس عن طريق التجنس، وأن يكون غير متزوج أوسبق له الزواج، ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح وحصوله على ترخيص مزاولة المهنة، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق له الإلتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمتة بالرفت منها، وأن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول "طبية- نفسية – لغة إنجليزية - لياقة بدنية - كشف الهيئة - التحاليل الطبية".

كما يشترط موافقة والد/ ولى أمر الطالب على الإلتحاق بالقوات المسلحة , ويحق للمعهد إستبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيا من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية، ولا يحق للفرد بعد قبوله بالقوات المسلحة الإلتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى التى تمنح درجة بكالوريوس التمريض.

ومدة الدراسة سنتان دراسيتان تؤهله للحصول على الدبلوم الصحى، يليها ستة أشهر "امتياز" تدريب عملى بالمستشفيات للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات والرتب المختلفة طبقا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، وتعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الصحى للقوات المسلحة هى نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى ، كما يحصل المتطوع على كافة الإمتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

أماكن سحب وتقديم الملفات

وسيتم سحب الملفات من المعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، المعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية، معهد الطب العسكرى بالمعادى، المستشفى العسكرى بالزقازيق، المستشفى العسكرى بدمياط، المستشفى العسكرى بسوهاج وذلك اعتبارا من 1 أغسطس 2021 إلى 9 سبتمبر 2021.

على أن يتم تقديم الملفات بالنسبة "للذكور" بالمدرسة الفنية والمعدات الطبية بكوبرى القبة، وبالنسبة "للإناث" بالمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، ويكون أخر موعد لتقديم الملفات يوم 12 سبتمبر 2021.