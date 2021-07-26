/642248/مزايا-خدمة-البريد-المصري-الكروت-مسبقة-الدفع

يسأل عملاء البريد المصري الأن عن مزايا خدمة البريد المصري الكروت مسبقة الدفع حيث أنها بديل لحمل الأموال ، و تمكن هذه الكروت حامليها من شحن كروت بالنقد و إستخدامها في أي وقت و الخدمة متاحة لجميع عملاء البريد المصري .

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