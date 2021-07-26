/642232/أول-رد-فعل-من-هداية-ملاك-بعد-فوزها-بالميدالية-البرونزية-في-أولمبياد-طوكيو

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشرت هداية عبر صفحتها بفيس بوك صورا من مباراتها أمام اللاعبة الأمريكية وعلقت قائلة، "الحمد لله الميدالية البرونزية لأولمبياد طوكيو 2020 فى التايكوندو".

إنجاز تاريخي لهداية ملاك

وأصبحت صاحبة الـ28 عاما، ثاني سيدة مصرية تحقق ميداليتين أولمبيتين، بعد الرباعة عبير عبد الرحمن التي حققت ميداليتين برونزية في دورة بكين 2008 وفضية في لندن 2012.

كما باتت هداية خامس اللاعبين المصريين بشكل عام في تحقيق ميداليتين أولمبيتين على النحو الأتي:

فريد سميكة الغطس فضية وبرونزية في دورة أمستردام 1928.

إبراهيم شمس رفع أثقال برونزية في برلين 1936ذهبية في لندن 1948.

كرم جاب مصارعة رومانية ذهبية في أثينا 2004 فضية في لندن 2012.

عبير عبد الرحمن رفع اثقال برونزية في دورة بكين 2008 وفضية في لندن.

نجحت البطلة المصرية هداية ملاك في تحقيق أول ميدالية لمصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الفوز على بايجي ميكفيرسون الأمريكية، والحصول علي الميدالية البرونزية.

انطلاق أولمبياد طوكيو

الجدير بالذكر أن انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.