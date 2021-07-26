تطورات جديدة في أزمة دياب مع المنتج نصر محروس..«تفاصيل»

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كشف دكتور حسام لطفي، محامي الفنان دياب، عن آخر تطورات القضية الموجودة في المحكمة، بين الأخير والمنتج نصر محروس، بسبب عقود الاتفاق بينهما، والتي تسببت في عدم قدرة موكله على الغناء خلال هذه الفترة.

دوت الخليج يكشف التطورات التي تشهدها أزمة الفنان دياب مع المنتج نصر محروس.

تطورات أزمة دياب ونصر محروس

وقال «لطفي» في تصريحات صحفية، إنه يسعي لفسخ التعاقد بين «دياب ومحروس»؛ لأن مدة العقد قد انتهت منذ عام 2018، والفنان ليس هو المسؤول عن عدم تنفيذ ما اتفق عليه داخل العقد من إنتاج 8 ألبومات، وحتى يتمكن الأخير من الغناء مرة أخرى لجمهوره؛ إذ أنه لا يتمكن خلال هذه الفترة من ذلك، بسبب هذه الأزمة والقضية التي رفعها عليه المنتج مؤخرًا.

محامي دياب يطعن في اتهامات شركة نصر محروس

وأضح المحامي، أن القضية الآن مؤجلة، وأنه سيستعين بشهادة مديرة أعمال الفنان، التي كانت أيضا موظفة في شركة فري ميوزك لصاحبها نصر محروس، لتثبت بأن دياب كان يتلقي نسبته من الأعمال التى يقدمها من قبل الشركة وليس العكس، كما تدعى الشركة، بأنها لها مبالغ مالية عنده.

وأكد محامي دياب أن أوراقهما سليمة، وسيعود دياب للغناء من جديد قريبًا.

هاني محروس يوضح تفاصيل الأزمة مع الفنان دياب

وسبق وأن قال المنتج هاني محروس، إن نصر محروس قام بعمل 27 أغنية للفنان دياب ومنهم 9 أغاني مصورين، هذا خلال 14 سنة ومن ضمن الـ14 عاما هناك 4 سنوات لم يعمل أحد بهم بسبب الثورة .

وأضاف محروس خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية " المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر": "سمعت ما قالة الفنان دياب معك في البرنامج بالأمس عن منع نصر محروس له من الغناء، وعيب نحلف كذب، جميع العقود الخاصة بالمحترفين يجب أن تنتهي بطريقة سليمة".

وأوضح محروس، قمنا بصنع قاعدة جماهيرية كبيرة للفنان دياب وهذا كان يحتاج إلى وقت ولم يحدث في يوم وليلة، عندما فكر نصر محروس أن يعمل في إنتاج السينما أرسل دياب لتعلم التمثيل أيضاً، مؤكداً أن نصر محروس كان يعتبر دياب مثل أخوته .

وأكد أن الفنان دياب رفض دفع نسبة الشركة في العديد من الأعمال التي قام بها والحل أن يكمل دياب نصف المدة المتفق عليها في العقد حتي يتم حل الخلاف .