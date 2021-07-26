/642241/الزمالك-ينعى-المدير-التنفيذي-للنادي-في-وفاة-شقيقتة-تفاصيل

تقدم أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بخالص العزاء للدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقدم إدارة النادي وجميع العاملين بالإدارات التنفيذية بخالص العزاء لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع مغفرته ورحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ويعاني شيكابالا من آلام في العضلة الأمامية، في حين يعاني حازم إمام من إجهاد عضلي حيث يسعى الجهاز الطبي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

ويقترب ثنائي الزمالك، حازم إمام، وشيكابالا، للعودة لصفوف الفريق في الفترة القادمة، والتي غاب فيها عن صفوف الفريق، قبل لقاء القلعة البيضاء، مع غزل المحلة في الدوري الممتاز، على ملعب الاسكندرية.

موعد مباراة الزمالك والمحلة

وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية اليوم الإثنين أمام منتخب القسم الثاني، على أن يلتقي مع فريق أبها السعودي يوم ٢٩ يوليو الحالي.

معسكر الزمالك بالاسكندرية

وشهد معسكر الزمالك المقام حاليا بمدينة الإسكندرية، استعدادا للمباراة المقبلة أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم 3 أغسطس المقبل، فى الجولة الـ 28 لمسابقة الدورى الممتاز، تعرض الثنائي حازم إمام ومحمود عبد الرازق شيكابالا للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الصباحي اليوم الأحد بملعب فندق الإقامة ببرج العرب خلال معسكره المغلق استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري، وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب البدنية لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل المباريات المتبقية في مسابقة الدوري.

رفع المستوي البدني لدى لاعبي الزمالك

وقام البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بوضع برنامج بدني للاعبين لتنفيذه في المران الصباحي أمس، في حين سيركز الجهاز الفني في التدريب المسائي على بعض الجوانب الفنية والخططية.

و ينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا للمباراة المقبلة أمام غزل المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.