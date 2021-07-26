/642244/النائبة-رشا-ابو-شقرة-تطالب-بمزيد-من-المشروعات-المشتركة-بين-مصر-والدول-الأفريقية-صور

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى رقم 21/2021 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية فى 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب البنك الافريقي للتنمية وأشارت النائبة رشا ابو شقرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن البنك الأفريقى للتنمية مول مشروعات ضخمة داخل مصر خاصة فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مطالبة بمزيد من المشروعات المشتركة بين مصر والدول الأفريقية لتوطيد العلاقات بينهم، لافتة إلى أن التنمية هى الطريق الأنسب لتعميق العلاقات بين الدول. أعضاء لجنة الشئون الافريقية كما أعلن أعضاء مكتب لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب موافقتهم على الاتفاقية، وهما النائب رزق جالي نصر الله، وكيل اللجنة، والدكتورة رشا أبو شقرة، أمين سر اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين. .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائبة رشا ابو شقرة تطالب بمزيد من المشروعات المشتركة بين مصر والدول الأفريقية «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.