انجازات لم يحققها اتحادات تأسست من 100 عام .. تفاصيل لقاء رئيس شباب النواب بوفد " الميني فوتبول "«صور»

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استقبل الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول " كرة القدم المصغرة " وذلك لبحث دعم الإتحاد فى بطولة كأس العالم المقبلة لكرة الميني فوتبول.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء رئيس رياضة النواب بوفد الميني فوتبول

المنتخب القومي للميني فوتبول

وهنأ الدكتور محمود حسين ، خلال اللقاء رئيس اتحاد الميني فوتبول ، بمناسبة حصول المنتخب القومي لكرة الميني فوتبول على بطولة كاس الأمم الأفرقية ، مؤكدا أن لجنة الشباب حريصة على تقديم كافة الدعم لذلك الاتحاد الوليد الذى حقق نجاحات كبيرة فى وقت قصير .

وأكد رئيس لجنة الشباب ، إن الاتحاد المصري لكرة الميني فوتبول حقق انجازات لم يحققها اتحادات رياضية تم تأسيسها منذ ما يقرب من 100 عام ، لافتا إلي ان الاتحاد تم تأسيسه منذ عام ونجح رئيس الاتحاد فى نشر اللعبة في مختلف محافظات الجمهورية فى فترة زمنية قصيرة .

كأس العالم للميني فوتبول

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، أن اللجنة ستوجه الدعوة للمنتخب القومي للميني فوتبول لتكريمهم بمقر اللجنة ، وذلك لتحفيزهم ورفع معنوياتهم وتقديم الدعم اللازم لهم قبل خوض منافسات كأس العالم المتوقع تنظيمها فى أوكرانيا .

وأشار إلى أن اللجنة ستنسق مع وزارة الشباب ، لتقديم دعم مالى لمنتخب الميني فوتبول، يتناسب مع الإنجاز الذى تحقق بعد فوزهم ببطولة أفريقيا وكذلك صرف مكافأت للاعبين والجهاز الفني. وشدد رئيس لجنة الشباب علي حرص مجلس النواب ، على دعم الرياضة ومساندة الفرق الرياضية المختلفة لرفع أسم مصر عاليا ، فى مختلف المحافل الدولية لافتا إلى انه سيسعي بالتنسيق مع وزارة الشباب للعمل على نشر اللعبة فى مصر .

من جانبه وجه أحمد سمير ، رئيس الاتحاد المصري لكرة المني فوتبول ، الشكر لرئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، على دعمه المستمر للاتحاد مشيرا إلى أنه نجح فى وقت قصير فى وجود إنشاء مقار للاتحاد بجميع محافظات الجمهورية ، وتم إطلاق الدورى فى 27 محافظة . وأوضح أن أول مباراة لدورى الميني فوتبول فى مصر، إنطلقت منذ 7 أشهر ، ورغم ذلك حققت اللعبة انتشار واسع ونتائج مبهرة تكللت بفوز مصر ببطولة أفرقيا للميني فوتبول مؤكدا أن كرة الميني فوتبول تمارس حاليا فى حلايب وغير من المناطق الحدودية . وأوضح رئيس اتحاد الميني فوتبول ، أنه على الرغم من عدم وجود الدعم الكافي للعبة إلا انه لا يوجد أى متأخرات مالية على الإتحاد ، مطالبا فى الوزقت ذاته وزراة الشباب بدعمهم من أجل الحفاظ على إستمراراها .