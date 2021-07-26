/642247/امتيازات-بالجملة-بعد-تتويجهم-بالبرونزية-تعرف-على-مكافأت-هداية-ملاك-وسيف-عيسى

حصدت بعثة مصر اليوم الإثنين ميداليتين برونزيتين، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد تتويج هداية ملاك بطلة مصر في التايكوندو بالميدالية البرونزية في منافسات السيدات.

بالإضافة إلى حصول سيف عيسى على نفس الميدالية في منافسات الرجال، ويعرض دوت الخليج المكافأت التي سيحصلوا عليها أبطال التايكوندو عقب تتويجهم بالبرونزية في أولمبياد طوكيو 2020:

مكافأت هداية ملاك وسيف عيسى

وفقا للأئحة التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، يحصل كل من هداية ملاك وسيف عيسى أبطال مصر في التايكوندو، على 500 ألف جنية لكل منهم.

بجانب منحهم راتب شهري يبلغ 1500 جنيه، طوال حياتهم.

لائحة الوزارة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن لائحة تحدد مكافأت الفائزين بأي ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 والتي جاءت كالتالي:

الميدالية الذهبية (مليون جنيه). ‎

الميدالية الفضية (750 ألف جنيه). ‎

الميدالية البرونزية (500 ألف جنيه).

امتيازات أخرى

تخصيص راتب شهري لكل لاعب مدى الحياة على النحو التالي:

‎الميدالية الذهبية (3000 جنيه). ‎الميدالية الفضية: (2000 جنيه). ‎الميدالية البرونزية (1500 جنيه).

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.