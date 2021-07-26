أخبار مصرية

صور..زراعه النواب تناقش تحويل سحارة قناة برمبال الملاحي لمجرى مائي مكشوف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

/642249/صورزراعه-النواب-تناقش-تحويل-سحارة-قناة-برمبال-الملاحي-لمجرى-مائي-مكشوف

عقدت لجنةالزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بالبرلمان برئاسة النائب هشام الحصري اجتماعا لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن المطالبة بتحويل سحارة قناة برمبال الملاحي لمجرى مائي مكشوف لتغذية بحيرة البرلس بالمياه وزريعة الأسماك وتحسين وتطوير البحيرة بمحافظة كفرالشيخ وتدهور حالة قناطر إدفينا بفرع رشيد لعدم القيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة لها. 

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان اليوم 

a50b59aab8.jpg

 

ترعة الراشدية 

وقال رئيس الإدارة المركزية للري بكفر الشيخ ردا علي طلب إحاطة النائب محمد الصمودي أن هناك إشكالية في هذا الأمر ترعه الراشدية ارتفاع المياة اعلي من ارتفاع نهر النيل كامنسوب مشيرا إلي أن الصحارة تم تطويرها مؤكدا علي أن المشروع محل دراسة .

7aa519602a.jpg

 

2ac697e352.jpg

 

 

bda4e152a7.jpg

 

 

33d9b4feba.jpg

 

 

a4cdcabfcd.jpg

 

 

الثروة السمكية 

وأشار إلي أن وزارة الزراعه والثروة السمكية تقدم دراسه بذلك وتكون دراسه فنية بعد الاتفاق بين وزيري الزراعه والري وتم استلام الدارسة منذ ٢٠ يوم وعرضها علي المراكز البحثية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور..زراعه النواب تناقش تحويل سحارة قناة برمبال الملاحي لمجرى مائي مكشوف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا