/642251/تعليق-مثير-من-عمرو-السولية-لاعب-الأهلي-بعد-تولية-شارة-القائد-أمام-الإنتاج-الحربي

عبر عمرو السولية، لاعب خط وسط النادي الأهلي عن سعادتة بعد تولية شارة قائد الفريق، خلال مباراة الانتاج الحربي، والتي انتهت بنتيجة 3/2 لصالح الشياطين الحمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب عمرو السولية عبر حسابة الشخصي”تويتر”:”شرف كبير حمل شارة قيادة النادى الأهلى لأول مرة إحساس ميتوصفش ومسئولية كبيرة والقادم أفضل بإذن الله”.

ممر شرفي للنادي الأهلي

حرص فريق الإنتاج الحربي على إقامة ممر شرفي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني، بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

وجاءت خطوة لاعبي الإنتاج الحربي بإقامة الممر الشرفي، تقديرًا للإنجاز الكبير الذي حققه الفريق بعد الاحتفاظ بدوري الأبطال والوصول إلى النجمة العاشرة.

نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بالدوري

حقق النادي الأهلي فوز ثمين علي الإنتاج الحربي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء مؤجل بين الطرفين في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تاخر الأهلي في نتيجة المباراة وتقدم الإنتاج على الأهلي في معظم أوقات اللقاء بين الطرفين.

تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا.

خط الهجوم: مروان محسن.

وجلس على دكة البدلاء: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير

وقال سيد عبد الحفيظ فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، عندما تجد نجاح في الأهلي هذا بسبب العمل الجماعي بين اللاعبين وافراد الجهاز الفني، وليس بمجهود فرد".

وتابع قائلاً:” سعيد للغاية بحديث موسيماني عني والتفاهم الذي بيننا، وأنا دائماً فى ضهره ونساند البعض فى أى قرار ولما بناخد قرار فى الأهلى يصبح هذا رأى الأهلى فى النهاية، وقرارنا كلنا حتى لو الغرف المغلقة يعارض رأى واحد فينا ولكن فى النهاية نحترم القرار الجماعى وندعمه ونتحمل تبعاته حتى لو خطأ".

واستكمل: " ليس من العيب أن نتحدث عن عروض مقدمة للاعبين الأهلي، فهم الأفضل في إفريقيا وابطال القارة مرتين علي التولي، إذن لمن تأتى العروض إذا لم تأت لأبطال أفريقيا، وليس لدينا أزمة فى الحديث عن هذه العروض بل ومناقشتها لتجديد دماء الفريق وتحقيق طموحات المتألقين".