النشرة المرورية.. زحام بصلاح سالم وماسبيرو ودائرى المرج

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية، على معظم الطرق والمحاور، مساء اليوم الاثنين، يكون لها طابع خاص مع البدء الفعلى للذروة المرورية، حيث تشهد معدلات سير تتراوح بين 65 و70%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور فيكتور أمانويل عند محور أبو قير وكذلك عند منطقة كفر عبده، ومحور قناة السويس، عند منطقة محرم بك للمتجه إلى الكورنيش.

وأشار إلى أن الحركة المرورية، فى محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى شارع جيهان للمتجه إلى حى الجامعة، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع المديرية للقادم من ميدان الساعة ومتجه لميدان المحطة، ومحافظة الشرقية تشهد بعض الأحجام فى مدينة الزقازيق عند كوبرى الفوارس وشارع الفالوجة المتجه إلى ميدان الصاغة.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها مرضية تماما، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال وخاصة أعلى منطقة المرج.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، لفت صابر إلى وجود بعض الأحجام أعلى كوبرى حلمية الزيتون، للقادم من مناطق التجنيد ومتجه لمناطق المطرية، ناصحا باستخدام كوبرى سراى القبة، وكذلك أحجام بكوبرى الفنجرى للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ونصح صابر بتجنب كوبرى أكتوبر، وكوبرى 15 مايو، فى الاتجاهين، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

ولفت صابر إلى أن شارع صلاح سالم يشهد بعض الأحجام عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات للمتجه إلى مطار القاهرة، ناصحا باستخدام محور النصر، مشيرا إلى أن كورنيش النيل يشهد بعض الأحجام للقادم من معهد ناصر بداية من منطقة الساحل حتى منطقة السبتية ومناطق ماسبيرو، ناصحا باستخدام شارع شبرا.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ، عدا بعض الأحجام من وصلة كوبرى 15 مايو حتى ميدان لبنان للمتجه لمحور 26 يوليو، ناصحا باستخدام محور أحمد عرابى أو قطاعات الطرق الدائرية المتجهة لمناطق أكتوبر.

ونبه محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو 9090"، على أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.