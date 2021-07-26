سفير اليابان بالقاهرة يحيى المصريين الفائزين فى أوليمبياد طوكيو

جدة - نرمين السيد - وكتب ماساكى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "ألف مبروك للاعبا التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى من مصر، لتنافسهما بشدة فى التايكوندو للسيدات -وزن 67 كجم، والتايكوندو للرجال -وزن 80 كجم، وحصولهما على ميداليتين برونزيتين!".

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