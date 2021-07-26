مدبولى يستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان.



جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان. وتناول اللقاء سبل تدعيم العلاقات بين مصر وجنوب السودان، وتبادل الروئ حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

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