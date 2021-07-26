صور.. الخارجية والسياحة ينجحان فى استرداد قطعة أثرية فرعونية مهربة لهولندا

جدة - نرمين السيد - نجحت وزارتى الخارجية والسياحة والآثار، فى استرداد تمثال من الحجر الجيرى للكاهن "نى - كاوبتاح"، وذلك فى إطار جهود جمهورية مصر العربية المتواصلة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، والدور الذى تضطلع به وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار فى هذا المجال، واستمرارًا للجهود التى تقوم بها سفارة جمهورية مصر العربية فى لاهاى مع دور العرض والسلطات الهولندية المختصة لاسترداد القطع الأثرية المصرية التى خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.





التمثال من العصر الفرعونى ويرجع تاريخه للدولة القديمة أو الوسطى "2000 – 2500 قبل الميلاد"، والذى كان معروضًا للبيع فى أحد معارض الفنون الجميلة بمدينة ماستريخت بهولندا، وتبين خروجه من مصر بطريقة غير شرعية. وسلمت وزارة الخارجية اليوم 26 يوليو الجارى، القطعة الأثرية إلى لجنة من خبراء وزارة السياحة والآثار. وأعربت وزارتى الخارجية والسياحة والآثار، عن جزيل الشكر للسلطات الهولندية والجهود المبذولة من قبلها، وما أبدته من تعاون متميز مع سفارة جمهورية مصر العربية فى لاهاى لاستعادة القطعة الأثرية المصرية وإعادتها إلى أرض الوطن، متطلعين إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم فى مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنسانى والحضارى.

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