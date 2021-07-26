خلال لقائه بالسيسى.. وزير خارجية الأردن يشيد بمبادرة مصر لـ إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، أيمن الصفدى، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن نائب رئيس الوزراء الأردنى نقل للرئيس تحيات الملك عبد الله الثانى بن الحسين، معربًا عن التقدير العميق الذى تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وكذلك مسيرة العلاقات الثنائية وكذلك على مستوى آلية التعاون الثلاثى مع العراق الشقيق، ومؤكدًا حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية فى جميع المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك، وذلك فى ضوء مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر.

من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه العاهل الأردنى، مشيدًا بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، ومعربًا عن التطلع لتعزيزها بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستويين الاقتصادى والتجارى، ومثمنًا الجهود التى تبذلها الحكومة الأردنية فى إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة فى الأردن.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد استعراضًا لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التى تجمع الشعبين الشقيقين، فضلاً عن دفع التعاون بين الجهات المختصة فى البلدين فيما يتعلق بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

كما تمت الإشادة بالتعاون الثلاثى بين كل من مصر والأردن والعراق، مع التأكيد فى هذا الصدد على ضرورة البناء على مخرجات اجتماع القمة الأخير فى بغداد فى يونيو الماضي، واتخاذ إجراءات ملموسة تسهم فى زيادة أوجه التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الثلاث، خصوصًا ما يتعلق بمشروعات الطاقة والربط الكهربائى، والمجمعات الصناعية.

واضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع فى المنطقة، خصوصًا الوضع فى لبنان، والتطورات فى كلٍ من سوريا وليبيا.

كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين فى هذا الإطار، وأشاد نائب رئيس الوزراء الأردنى فى هذا الإطار بالجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك مبادرة مصر لإعادة إعمار القطاع، كما أكد الجانبان على تكثيف الجهود على المستوى الدولى بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات لتسوية الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية.