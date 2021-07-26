/642250/طعنها-وهى-ماشية-في-الشارع----مقتل-ربة-منزل-على-يد-مريض-نفسي-في-الطالبية

أقدم شخص يعاني من مرض نفسي، على قتل ربة منزل بعدما انهال عليها طعنًا بسلاح أبيض «مطواه» وسط الشارع خلال مرورها مما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها في« البطن والصدر»، في شارع ضياء في منطقة الكوم الأخضر فيصل بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة، اليوم الإثنين

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل طعن سيدة أثناء سيرها وسط الشارع في الطالبية إشارة من غرفة عمليات النجدة ترجع تفاصيل الجريمةعندما تلقي اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، مفاده تلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد وقوع جريمة قتل بشارع ضياء بمنطقة الكوم الأخضر فيصل بدائرة القسم. القبض على مريض نفسي وانتقل على الفور رجال مباحث قسم شرطة الطالبية مدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ،وأتضح أنه خلال سير ربة منزل في الشارع انهال عليها أحد الأشخاص طعنا بسلاح أبيض «مطواه»، وبعمل التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة أحد الأشخاص يعاني من مرض نفسي وذهني وبإعداد كمين أمني لملاحقة المتهم أمكن ضبطه واقتياده إلي ديوان القسم. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد أول الوزير مدير أمن الجيزة.

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