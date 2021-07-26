الأهلي يفاضل بين صربي وإسباني ومصري لتدريب فريق «السلة رجال»

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استقر رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، على ترشيح ثلاثة مدربين لتولي مهمة الفريق الأول لكرة السلة رجال الأول الصربي ميودراج بيرزيتش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

والثاني الإسباني أوجستي، المدير الفني السابق للزمالك، والذي أنهى تعاقده ورحل منذ فترة، والثالث مصريا، ويقوم رؤوف عبدالقادر باستيضاح بعض الأمور الخاصة بالمدربين الثلاثة قبل اختيار أي منهم للتعاقد معه، وسوف يعلن مدير النشاط الرياضي عن المدرب الذي وقع عليه الاختيار خلال الـ48 ساعة المقبلة ليبدأ مهمته مع الفريق.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم الأهلي الفوز أمام فريق الإنتاج الحربي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، لصالح الأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين مؤجل من الأسبوع الرابع والعشرون من الدوري الممتاز.

أهداف المباراة

نجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 37 عن طريق علي معلول، من ضربة جزاء، بعد سقوط مروان محسن داخل منطقة الجزاء، من تدخل قوي من مدافع الإنتاج، ليحكم محمد معروف بركلة جزاء لصالح مروان.

رد الإنتاج الحربي في الدقيقة الرابعة والخمسون من عمر المباراة بالهدف الاول والتعادل للإنتاج، عن طريق محمد طارق، من خلال تبادل كرات رائع بين لاعبي الإنتاج الحربي، ومن ثم مراوغة من محمد طارق أبو العز على ديانج لاعب الأهلي وسدد كرة بالقدم اليمنى من يسار منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وجاء الهدف الثاني للإنتاج في الدقيقة الرابعة والستون من عمر المباراة، عن طريق مصطفى البدري، من خلال مرور رائع من علاء سلامة على عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، وأرسل تمريرة رائعة إلى مصطفى البدري الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة داخل الشباك.

عاد الأهلي في الدقيقة الخامسة والثمانون من عمر المباراة، بالهدف الثاني له في المباراة والتعادل في المباراة، عن طريق حسين الشحات، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع والعشرون.

نجح والتر بواليا بخطف الهدف الثالث للنادي الأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل ضائع من عمر المباراة من خلال كرة عرضية من علي معلول بطريقة رائعة من الطرف الأيسر على رأس والتر بواليا الذي سدد الكرة في الشباك بعد خروج أحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي.