تفاصيل مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021

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يبحث الشباب هذه الأيام عن مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021 وذلك عقب انتهاء عيد الأضحى 2021 حيث أن تعيينات البنك الزراعي المصري بدأت في مارس الماضي، ويرغب العملاء بمعرفة معلومات أكثر عنها.

دوت الخليج

مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021

من المقرر عقد مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021 في يوليو اجاري في كل من محافظة الغربية والقليوبية والأقصر وستقام المسابقة خلال شهر أغسطس المقبل بمحافظات قنا وبني سويف، وكفر الشيخ، والفيوم وأسوان والمنوفية والاسماعلية

تعيينات البنك الزراعي المصري 2021

وستقام خلال شهر سبتمبر المقبل في الإسكندرية والوادي الجديد، البحر الأحمر، السويس ، مطروح، شمال وجنوب سيناء، وبورسعيد.