خاص دوت الخليج ...البرلمان ينهي دور الانعقاد الأول غدا.. و «مفيش تعديل وزاري»

/642264/خاص-تحيا-مصر-البرلمان-ينهي-دور-الانعقاد-الأول-غدا-و-مفيش-تعديل-وزاري

قالت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سيرفع دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني غدا الثلاثاء، بعد أن بدأت أعماله في الثاني عشر من يناير 2021، حيث من المنتظر أن تشهد جلسة الغد الانتهاء من مشروع قانون الثروة السمكية، والتصويت النهائي علي قانون الري.

مفيش تعديل وزاري علي حكومة مدبولي

وأكدت المصادر علي أن جدول الأعمال للجلسة سيشهد أيضا مناقشة عدد من الاتفاقيات التى تمت إحالتها للجان النوعية، علي أن يقوم رئيس المجلس بتوجيه كلمة للشعب المصري والنواب، بعد انتهاء دور الانعقاد، ويتيح الفرصة للأحزاب والقوي السياسية والحكومة للحديث عن ما تم خلال دور الانعقاد الأول، وذلك في الوقت الذي لن يكون هناك أي إجراءات ذات صلة بأي تعديل وزاري علي حكومة المهندس مصطفي مدبولي كما تردد خلال الساعات الماضية.

ولفتت المصادر إلي أن المجلس لن يدرج علي أعماله غدا أي إجراءات ذات صلة بالتعديل الوزاري، وستكون كل الإجراءات خاصة بإنهاء تشريعات الري والثروة السمكية وكشف الحساب لدور الانعقاد الأول، مؤكدة علي أن أداء المجلس بدور الانعقاد الأول كان مختلف ومميز حيث وازن بين الجهود التشريعية والرقابية بجانب جهود الـ25لجنة نوعية والتى تماست بشكل مباشر مع يهم المواطن والوطن.

رفع دور الانعقاد الأول للبرلمان غدا

وشهدت جلسة البرلمان اليوم الانتهاء من 61مادة من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، فيما بإنطلاقه أعمال الجلسة احال المستشار الدكتور حنفي (3) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، وهي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/ 2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.