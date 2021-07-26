« منعها من زيارة أسرتها» .. مقتل مزارع على يد ابنته بالرصاص في وداي النطرون

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل مزراع داخل مزرعتة في منطقة جبلية بالخانكة

مقتل مزراع بالرصاص

وكان تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد اللواء محمد توفيق، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بكواليس واقعة مقتل مزارع بالرصاص من سلاح ناري داخل مزرعة في منطقة النقب الجبلية الحدودية شمال مدينة الخارجة، حيث تم نقله لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

وأمر مدير أمن وادي النطرون بتشكيل فرق بحث من إدارة البحث الجنائي بالمديرية ووحدة مباحث قسم الخارجة، للكشف عن غموض وتفاصيل الجريمة.

وكشفت تحريات رجال البحث الجنائى، أن الواقعة كانت الساعة 2 فجر الأحد 25 يوليو الجاري، حيث سرقت نجلة مزارع بمركز الخارجة السلاح الناري الخاص بوالدها واستغلت نومه وأطلقت عليه الرصاص لقتله بسبب سوء معاملته لها وتشغيلها في مزرعة يملكها في منطقة النقب الجبلية شمال مدينة الخارجة.

ضبط المتهة والسلاح المستخدم في الجريمة

بعد 4 ساعات من الجريمة.. نجح خلالها رجال البحث الجنائي بالوادي الجديد في الكشف عن كواليس الواقعة وضبط الجاني وسلاح الجريمة المستخدم، وأتضح أن الجاني هي نجلة المزارع التي تبلغ من العمر 18 عامًا، وإنها غير متزنة نفسيًا وأحضرها والدها القتيل من مكان إقامتها من منطقة «الزاوية»، في أسيوط، ولذلك لتقيم معه وتساعده في عمله الزراعي بالمزرعة، كما أتضح أن الدافع وراء القتل هو سوء معاملة المزارع لنجلته ورفضه نزولها وزيارتها لأهلها في منطقة «الزاوية»، بأسيوط بالإضافة إلى الإكراه البدني والعمل الشاق داخل المزرعة.

القتيلة استغلت نوم والدها

واستغلت الفتاة صاحبة الـ18 عامًا، انتهاء يوم عمل لوالدها بعد إرهاق شديد له بسبب الأعمال الزراعية داخل مزرعته في منطقة النقب شمال الخارجة، وبعد نوم والدها سرقت سلاحه الناري «فرد روسي عيار 7.62 * 39مم»، واستغلت نومه وأطلقت رصاصة على ظهره، وهو نائم أردته قتيلا على الفور، حيث إن الرصاصة تسبب في جرح نافذ في جسد والدها أودت بحياته وسقط جثة هامدة على الأرض في بحر من الدماء .