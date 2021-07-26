فينجادا يقود ورشة عمل مدربي الزمالك غداً.. تفاصيل

/642267/فينجادا-يقود-ورشة-عمل-مدربي-الزمالك-غدا-تفاصيل

كشف بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين لكرة القدم والمدير الفني للقطاعات بنادي الزمالك، عن موعد ورشة عمل الفنية للمدربين، تحت قيادة البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد حامد أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على إقامة الورشة الفنية غدا الثلاثاء بقاعة المحاضرات بمبني الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، في تواجد جميع المدربين العاملين بقطاعات الكرة المختلفة.

كما أشار حامد إلى أن الهدف من هذه الورشة هو حصول المدربين على أكبر قدر من الخبرات ، نظرا لما يتمتع به البرتغالي من رصيد قوي من في هذا الأمر لتوليه الإدارة الفنية مع العديد من الأندية وتحقيق البطولات، ومنها كمدير فني للزمالك في الفترة الماضية .

واختتم بدر حامد بأن كل هذه الأمور تتم بالتنسيق مع الكابتن فاروق جعفر المستشار الفني لإدارة الزمالك والكابتن حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق التي سيبدأ بها مباراته أمام منتخب القسم الثاني، في اللقاء الذي سيجمعهم ضمن المواجهات الودية التي يخوضها الفارس الأبيض استعدادا للدوري العام.

تشكيل الزمالك في مواجهة منتخب القسم الثاني

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

في خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

كارتيرون حكما لمباراة بين لاعبي الزمالك

قام لاعبو الزمالك بخوض تقسيمة مصغرة بين بعضهم البعض، في ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب بمدينة الإسكندرية، وأقيمت التدريبات بفريق كامل 11 لاعبا أمام مثلهم، وذلك بناء على قرار الجهاز الفني للفريق الأبيض تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ولقن باتريس كارتيرون لاعبيه ببعض الجمل الفنية والتكتيكية، في المباراة التي شهت تواجده كحكم للمباراة، مع حرصه على متابعة تنفيذ اللاعبين للخطة.

موعد مباراة الزمالك والمحلة

وينتظم الزمالك حاليا في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادا لمباراة المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكره الحالي، مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ يوليو الحالي على الترتيب.