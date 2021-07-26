هداية ملاك لمحمد صلاح: أسعدتنى كثيراً يا فخر العرب

/642269/هداية-ملاك-لمحمد-صلاح-أسعدتنى-كثيرا-يا-فخر-العرب

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وقالت "شكرا للنجم العالمى محمد صلاح على التهنئة الجميلة.. أسعدتنى كثيرًا يا فخر العرب".

حرص محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى على تهنئة كل من هداية ملاك وسيف عيسى لاعبى منتخب مصر للتايكوندو بعد تتويجهما بالميدالية البرونزية فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

نشر محمد صلاح على الصفحة الرسمية له على موقع تويتر قائلا: " مبرووووك هداية ملاك و سيف عيسي، و لكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد احنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم، دي مش النهاية دي خطوة في طريق النجاح.كلنا عارفين أن هدفكم تشريف بلدنا واحنا مقدرين تعبكم ونتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي".

واستطاع المصري سيف عيسى لاعب التايكوندو إضافة الميدالية الثانية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد التتويج بالميديالية البرونزية في منافسات التايكوندو وزن 80 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

ونجحت البطلة المصرية هداية ملاك في تحقيق أول ميدالية لمصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الفوز على بايجي ميكفيرسون الأمريكية، والحصول علي الميدالية البرونزية.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية