وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول تطوير منشآت ومرافق معهد إعداد القادة

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، حول الخطة الاستراتيجية الشاملة بتطوير البنية التحتية والمرافق المختلفة المتعلقة بالمعهد.





وأشار التقرير، إلى أن خطة التطوير شملت مسرح المعهد والذى تم صيانته بالكامل وتجديده وزيادة القدرة الاستيعابية له، وفقًا للمعايير القياسية وبإشراف من المتخصصين فى هذا المجال.

وأوضح مدير المعهد، أنه تم استحداث غرف جديدة لورش العمل مجهزة بأجهزة للحاسب الآلى وأجهزة العرض Data Shows والتى تتلائم مع الاحتياجات التدريبية المختلفة والبرامج الموضوعة لتنفيذ البروتوكولات الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تحديث شبكة الإنترنت وشبكة خطوط البيانات الداخلية وتركيب أجهزة "الواى فاى" لربط جميع أنحاء المعهد بهذه الشبكة، تمهيدًا لتحويل الإجراءات الداخلية من إجراءات ورقية إلى إجراءات إلكترونية.

ولفت إلى أنه تم البدء فى إحلال وتجديد المكاتب الإدارية وقاعات الأنشطة الطلابية المتنوعة والمرافق العامة بالمعهد، بإلإضافة إلى تحديث نظام الحماية المدنية ضد الحرائق لحماية مقدرات المعهد.

وأضاف أن خطة التطوير شملت أيضًا إعداد وتطوير منطقة أرض المعسكر الكشفى الدائم وإنشاء مناطق Work Space مُخصصة للطلاب، وتم تجهيزها بسواعد طلاب المعاهد العليا والمتوسطة، بالإضافة إلى زراعة أكثر من 1000 شجرة بالمشاركة مع وزارة البيئة ومبادرة "هنجملها".

وأشار التقرير إلى أنه تم تطوير منطقة الملاعب الرياضية خصوصًا أرض الاستاد الرياضى الكبير والمُعد وفقًا للمعايير القياسية لملاعب كرة القدم للمحترفين وجارى تطوير مدرجاته ليكون مُعدًا لتنفيذ الفعاليات الرياضية المتنوعة.

ونوه التقرير إلى أنه جارى استكمال خطة التطوير الشاملة حتى تتم بالوجه الأمثل وبالشكل الذى يليق بكيان معهد إعداد القادة ومكانته العريقة، لاستقبال وفود الجامعات والمعاهد المختلفة وتنظيم الفعاليات محليًا وعربيًا وإقليميًا ودوليًا.