البابا تواضروس يكرم أعضاء مبادرة شباب يستطيع

جدة - نرمين السيد - كرم قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الإثنين، أعضاء مبادرة "شباب يستطيع ولديه رؤية" التى تتبناها أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية من خلال برنامج التنمية الاقتصادية التابع للأسقفية.





والتقى قداسة البابا الشباب المشارك فى المبادرة، بعد ظهر اليوم فى المقر البابوى بالقاهرة، حيث عرض كل منهم على قداسته فكرة المشروع الذى قام بتنفيذه، بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والفريق المشرف على برنامج التنمية الاقتصادية.

وعرض الشباب نماذجًا لمشروعاتهم التى تنتمى للمشروعات متناهية الصغر، وذلك فى عدد من المجالات من بينها: صيانة وبيع مستلزمات أجهزة الكمبيوتر، الطباعة والتسويق Online، الحدادة، الكوافير، فُرَم الجبس، صناعة الأحذية، الحبوب والأعشاب المجففة.

وأعرب قداسة البابا عن سعادته بهذه النماذج الناجحة من المشروعات مؤكدًا على أهمية الصبر والمثابرة والعمل بشكل جاد لنمو وبقاء هذه المشروعات، كما أكد على ضرورة التعلم والاطلاع الدائم على كل ما هو جديد لتطوير العمل والتدريب المستمر.

وتهدف مبادرة "شباب يستطيع ولديه رؤية" إلى نشر ثقافة العمل الحر، والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال مع التأكيد على أهمية التدريب لإيجاد فرص عمل لائقة للعيش بكرامة.