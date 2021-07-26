/642274/مواعيد-المباريات-القادمة-لمنتخب-اليد-في-أولمبياد-طوكيو-2020
خاض المنتخب الوطني لكرة اليد مباراتيين ضمن منافسات المجموعة الثانية من مسابقة كرة اليد بدور المجموعات، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج مواعيد المباريات القادمة لمنتخب الفراعنة لكرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020:
تضم قائمة منتخبنا الوطني كل من المنتخبات التالية: الدنمارك والسويد والبحرين واليابان والبرتغال، وتأتي مواعيد المباريات القادمة لمنتخبنا الوطني لكرة اليد كالتالي:
مواعيد المباريات القادمة لمنتخبنا الوطني لكرة اليد
مباراة مصر ومنتخب اليابان يوم 28 يوليو في تمام الساعة السابعة وربع صباحا(7:15 ص).
مباراة مصر ومنتخب السويد يوم 30 يوليو في تمام الساعة التاسعة وربع (9:15 ص). مباراة مصر ومنتخب البحرين يوم 1 أغسطس في تمام الساعة الرابعة فجراً(4 ص).
مشوار تأهل منتخب اليد إلى أولمبياد طوكيو
نجح المنتخب الأولمبي للفراعنة لكرة اليد في التأهل إلى "أولمبياد طوكيو 2021"، وذلك بعد حصد بطولة إفريقيا على حساب تونس، حيث أقيم نهائي البطولة في دولة تونس، ولكن استطاع منتخبنا الوطني التتويج باللقب من قلب الدولة المستضيفه، لتصبح تلك البطولة هي السابعة في تاريخ أبناء النيل.
الدنمارك يهزم المنتخب الوطني لكرة اليد
انتهت أحداث مباراة منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد، مع المنتخب الدنماركي لكرة اليد، في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات، في أولمبياد طوكيو 2020، بفوز بطل العالم منتخب الدنمارك على بطل أفريقيا، بنتيجة 32 مقابل 27 هدف.
قائمة منتخب مصر لكرة اليد
وتضم قائمة اللاعبين: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.
ترتيب المجموعة الثانية في مسابقة كرة اليد بالأولمبياد
تتربع الدنمارك على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب السويد.
يأتي في المركز الثاني منتخب السويد برصيد 4 نقاط.
فيما يحتل منتخبنا الوطني المركز الثالث برصيد نقطتين، وبفارق الأهداف عن منتخب البرتغال.
يحتل منتخب البرتغال المركز الرابع برصيد نقطتين.
بينما يأتي في المركز الخامس منتخب البحرين دون نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان.
ويتزيل المجموعة منتخب اليابان صاحب الأرض بدون نقاط.
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