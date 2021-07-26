/642275/نقل-البرلمان-تناقش-أزمة-تأخر-تسليم-كوبرى-بولين-بالبحيرة

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال إجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد يسرى عبادة، بشأن البطء في تنفيذ الأعمال بكوبري كفر بولين العلوي بمركز كوم حماده بمحافظة البحيرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة النقل أزمة تأخر تسليم كوبرى بولين بالبحيرة

موقف الهيئة العامة للطرق والكباري

استعرض النائب محمد عبادة، طلب الإحاطة، مستنكرا موقف الهيئة العامة للطرق والكبارى، قائلا، " مفيش حد بيحاسب الجهة دى على اخطاءها، في دايرتى كوم حمادة، اعانى من عدم استكمال عدد ٢ كوبرى، رغم الإنتهاء من نسبة ٩٧ في المائة من أحدهم وهو كوبر بولين، رغم الإعلان عن موعد تسليمه في ٣٠ يونيو الماضى.

كوبري مشاةزواية البحر

وأضاف النائب محمد عبادة، أيضا كوبرى مشاه زاوية البحر ، تم تخصيص مبلغ ١٨ مليون جنيه في ٢٠١٦ تم تخصيص الفلوس، الا انه لم يتم سوى الجسات فقط،.

وطالب النائب، باتخاذ قرار ملزم للهيئة، ووصف موقفها بالتقاعس ، وتساءل عن مصير مبلغ ال ١٨ مليون ١٨ مليون ، المخصصة لكوبرى زاوية البحر.

ومن جانبه رد ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى، ان كوبرى بولين تم الانتهاء منه بنسبة ١٠٠ في المائة، وصدر قرار استلام نهائي، و سيتم تشغيله خلال الأسبوعين المقبلين. وبشأن الكوبرى الثانى، أكد انه ليس تابع الهيئة وليس مدرجا في خطتها.

كوبري بولين

وأوصت لجنة النقل خلال اجتماعها برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، الهيئة العامة للطرق والكبارى، بإخطار اللجنة و النائب محمد عبادة بالموعد النهائي لتسليم كوبرى بولين، وكذلك أوصت بمنح الهيئة العامة للطرق والكبارى وووزارة التخطيط، مدة أسبوعين لتقديم البيانات الخاصة بكوبرى المشاه.

وأكد النائب وحيد قرقر، على أهمية الإلتزام بمواعيد تسليم الكبارى والطرق، ومواجهة أي مشكلات تعوق ذلك، مشيرا الى ان الرئيس السيسى يبذل مجهودا ضخما، ولاسيما فى قطاع الطرق والكبارى،حيث أصبح لدينا طفرة في ذلك القطاع، وأن أى طريق يتم تنفيذه يكون له أهمية وعائد على الدولة والمواطن، وهو الأمر الذى يتطلب إلتزام كافة الجهات بتنفيذ مهامها في تنفيذ تلك المشروعات الهامة للمواطنين.