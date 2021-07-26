/642276/تشكيل-بيراميدز-لمواجهة-البنك-الأهلي-بالدوري

أعلن اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن تشكيل الفريق لمواجهة نادي البنك الأهلي، ضمن منافسات الدوري العام، ويعرض دوت الخليج التشكيل:

تشكيل فريق بيراميدز في مباراة البنك الأهلي

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

في خط الدفاع: أحمد سامي – أحمد فتحي – محمد حمدي – علي جبر

في خط الوسط: عبد الله السعيد – نبيل دونجا – محمود صابر – إسلام عيسى – محمود حمادة

في خط الهجوم: دودو الجباس

مشوار بيراميدز في بطولة الدوري

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 11 مباراة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

قائمة فريق بيراميدز في مواجهة اليوم أمام

تضم قائمة فريق بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي تجمعهم اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرةن ضمن منافسات بطولة الدجوري العام: وقرر اليوناني إدخال ٢٠ لاعبا ضمن قائمة الفريق في لقاء البنك الأهلي اليوم، وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

في خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر.

في خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمد فاروق.

في خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

يذكر أن المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز يعود إلى قائمة الفريق لأول مرة منذ بداية الموسم لتعرضه للإيقاف.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة بيراميدز أمام فريق البنك الألي عبر قنوات أون تايم سبورت.