/642279/الحد-الأدنى-لقرض-معاشات-بنك-القاهرة-يبدأ-من-1000-جنيه

يحتاج عدد من المواطنون وعملاء بنك القاهرة إلى معرفة الحد الأدنى لقرض معاشات بنك القاهرة، ومن أين يبدأن والسن المتاح لسحب قرض معاشات بنك القاهرة، وهذا ما نرصده في السطور التالية .

دوت الخليج الحد الأدنى لقرض معاشات بنك القاهرة الحد الادنى لقيمه المعاش 1000 جنيه الحد الادنى لعمر المقترض21 عام الحد الأدنى لقرض معاشات بنك القاهرة فوق 65 عامًا الحد الاقصى لعمر المقترض 65عام فى نهايه مده القرض الحد الادنى لقيمه القرض 3,000 جنيه الحد الاقصى لقيمه القرض 500,000 جنيه الحد الادنى لمده القرض : 6 اشهر الحد الاقصى لمده القرض : 7 سنوات (84 شهر) معدل الفائدة 16.5% متناقصه

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