/642312/عملاء-البنك-العربي-الإفريقي-يشكون-من-سوء-الخدمة

اشتكى عدد من عملاء البنك العربي الافريقي من سوء الخدمة وعدم حل مشاكلهم واتفق معهم عدد كبير من عملاء البنك العربي الافريقي ، ونرصد إليكم عدد من تعليقات العملاء.

دوت الخليج

شكاوي عملاء البنك العربي الإفريقي

كتب عميل البنك العربي الافريقي عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " انتم للان لم تتم حل مشكلتى".

اتفق معه عميل أخر من البنك العربي الافريقي، وكتب: " ولا هاتتم هم مش بيعملو غير اللى هم عاوزينه بس لكن للاسف مش بيدورو على حق العميل حتى لو موظف البنك الخطأ منه العميل هو اللى ببتحمل ولا ارشحه حتى ولا اخر مكان امن فيه على فلوسى".

رد موظف البنك العربي الافريقي

وكتب عميل أخر من البنك العربي الافريقي: " مش حتتحل، الفروع بتتعامل بشكل فردي و نفيش رقابة ولا محاسبة"، ورد البنك: " برجاء ارسال رقم الموبايل من خلال inbox للتواصل".