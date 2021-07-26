/642314/بنك-مصر-يتلقى-شكوى-موظفة-خدمة-عملاء-ترفض-مساعدة-عميل-مش-شغلنا
حرص أحد عملاء بنك مصر بتقديم شكوى ضد موظفة خدمة عملاء رفضت مساعدته في حل مشكلته، وأخبرت العميل بأن هذا ليس في صميم عملها، مما أغضب عميل بنك مصر الذي اشتكاها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
دوت الخليج
شكوى بنك مصر
كتب علي المصري عميل بنك مصر: " أنا فاتح حساب في بنك مصر علشان المفروض الخدمات اللي بيقولوا عليها والخدمه بس لما اروح فرع علشان الفيزا بتاعتي وقفت وعاوز اعرف هي وقفت ليه أو اشغلها الاقي الموظفه المسؤله تقولي دا مش شغلنا حضرتك لازم ترجع للفرع اللي حضرتك عملت فيه الفيزا او فتحت فيه الحساب".
سوء خدمة بنك مصر
وتابع عميل بنك مصر: "بجد حاجه يعني زفت وبعدين ي حضرتك المكان اللي انا فتحت فيه الحساب مبقتش قاعد فيه وبعيد عني جدا تقولي والله هو دا النظام".
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