/642308/نريد-التركيز-على-الوضع-الوبائي-فرنسا-تعلق-على-الأحداث-الجارية-في-تونس

علقت وزارة الخارجية الفرنسية على الأحداث الحالية التي تشهدها تونس، مشيرة إلى أمرٍ مثير حول الأحداث، واهتمامها بالوضع الوبائي لفيروس كورونا في تونس، التي ارتفعت فيها حالات الإصابة الوبائية خلال الفترة الماضية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

تركيز تونس على مواجهة الوضع الوبائي وأضافت الخارجية الفرنسية إنها تتابع الأحداث الجارية في تونس، مؤكدة على إن فرنسا تريد أن تركز تونس على مواجهة الوضع الوبائي. وتابعت:” نقف إلى جانب التونسيين في مواجهة التحديات الحالية". وأوضحت : "نريد العودة بأسرع ما يمكن للعمل الدستوري في تونس وتجنب العنف". ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أمر مثير حيث قالت ": نحن على علم بقرارات الرئيس التونسي ونتابع الموقف باهتمام".

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