/642309/مرثا-محروس-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-مكافحة-انتشار-الكلاب-الضالة-وحماية-المواطنين-منها

تقدمت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي،رئيس مجلس النواب، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن تنامي مشكلة الكلاب الضاله ومكافحة الظاهرة و سبل حماية المواطنيين من خطر انتشار هذه الظاهرة وخطة الوزارة لحل هذه الأزمةالتي تهدد حياة المواطنيين وخاصة الاطفال بمحافظة القاهرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم مرثا محروس بطلب احاطة بشأن الكلاب الضالة

قانون الثروة السمكية الجديد

هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الانتهاء من مناقشة 61 مادة بقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.

كما وافق أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بشأن تخفيف الأعباء علي الصيادين عن استخراج التراخيص الخاصة بهم والرسوم المقرره بشأنها، حيث بمشروع القانون المقدم من الحكومة هي بحد أقصي 8آلاف جنيه، إلا أن مقترح زعيم الأغلبية تحدث عن 5آلاف جنيه.

وتتبلور فلسفة مشروع القانون في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.