/642310/ريهام-عفيفي--مايحدث-فى-تونس-الان-هو-تصحيح-للمسار السياسي

قالت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس ان ما يحدث في تونس الشقيقة الآن هو تصحيح للمسار السياسي الذي اختطفه حزب حركة النهضة الإخواني والذي عانت منه تونس في العشر سنوات الماضية .

واكدت النائبة ريهام عفيفي ان قلوبنا مع الشعب التونسي الشقيق وهو يسعي لتطهير دولته من فاشية حكم الإخوان الذي قاد البلاد إلي هذا التدهور في كل مناحي الحياة في تونس وهي تسعي لتأكيد مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ علي هويتها .

ودعت عضو مجلس الشيوخ النائبة ريهام عفيفي الشعب التونسي أن يلتف حول قيادته وجيشه الوطني الذي ينتمي إلي تونس في المقام الأول .. وألا يسمح لأي قوي خارجية أو عناصر أخوانية من الخارج باختراق إرادة الشعب التونسي .