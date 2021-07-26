التعليم تعلن خطوات التقدم لمدرسة stem والمتفوقين بعين شمس

جدة - نرمين السيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عناية أولياء أمور الطلاب الراغبين فى التقدم لمدارس المتفوقين (stem) ومدرسة المتفوقين بعين شمس - الذين قاموا بالتسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم - اتباع الخطوات عبر الرابط التالى:





https://exls.emis.gov.eg/

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها مساء اليوم الاثنين، أنه بالنسبة للفئات التى لم يتاح لها التسجيل الإلكترونى ومستوفين لشروط القبول بهذه المدارس التقدم يدويا بأوراقهم إلى الإدارة العامة للامتحانات فى موعد أقصاه 2021/8/3 وهم الفئات المذكورة عبر الرابط الإلكترونى.

وأعلنت الوزارة أنه لن يسمح للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكترونى ولم يستوفوا أوراقهم فى قسم شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين، كما يتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمى للوزارة للطلاب الذين تقدموا فعليا بأوراقهم.