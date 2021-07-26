مايا مرسى تهنئ هداية ملاك ببرونزية التايكوندو: فخر للمرأة المصرية والعربية

وأعربت الدكتورة مايا مرسى، فى بيان أصدرته اليوم الإثنين، عن فخرها وسعادتها بحصول البطلة المصرية على الميدالية البرونزية فى هذا الحدث العالمى، مؤكدة أن تتويج البطلة بهذه الميدالية هو فخر للمرأة المصرية والعربية.
وأشارت إلى أن هذه الميدالية تعتبر غالية لكونها أولى الميداليات التى تحصل عليها مصر منذ انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، متمنية النجاح والتوفيق لباقى بطلات مصر المشاركات فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.
يذكر أن هدايا ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو حصلت على الميدالية البرونزية بعد فوزها على الأمريكية بايجى ميكفيرسون بنتيجة 17-6 فى مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وكانت ملاك، شرفت بحمل علم مصر فى طابور العرض فى أولمبياد طوكيو، وصاحبة برونزية دورة الألعاب الأولمبية فى ريو دى جانيرو 2016.
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