برلمانى لـ دوت الخليج: اليمين الدينى بتونس أثبت عدم استيعابه للسياسة

جدة - نرمين السيد - قال محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، تعقيبا على الأحداث بتونس ورفض الشعب لاستمرار برلمان الإخوان: "لقد أثبت اليمين الدينى ومرة أخرى أنه لا يستطيع أن ينخرط فى عملية سياسية حقيقية فيها ديمقراطية واستيعاب اختلاف الآراء وضرورة تقديم تنازلات لبناء تحالفات وائتلافات تساعد الشعوب على تحقيق ما تصبو إليه".





وأضاف سامى، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن تونس وصلت إلى الملل من حكم الشعارات الجوفاء التى لا تستطيع أن تدير شؤون الدول.

وأشار إلى أن الديمقراطية واختلاف الآراء هى الحل الذى ساعد دول الغرب على التحول من نظم ثيوقراطية يتحكم فيها رجال الكنيسة إلى دول متقدمة تنتج وتبدع، لكن الدول الشرقية عامة والعربية على وجه الخصوص لا تزال تتعثر فى عملية التحول الديمقراطى، ومن التخلص من إرث استخدام الدين فى التحكم فى العملية السياسية.

وتابع: "لن تتقدم الدول العربية بخطوات جدية فى أى إصلاح اجتماعى أو سياسى أو اقتصادى دون أن يكون هناك إرادة حقيقية وقناعة أن الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة هى الحل، والدول المدنية الحديثة هى التى تختار قادتها وممثليها فى البرلمانات بناءً على الكفاءة والنزاهة والعلم وليس بناء على الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو القبلية".

واستطرد: "إنه حال استمرار الاختيارات الانتخابية تحبذ شعارات الدين أو القبلية فلن تشهد أية دولة من الدول العربية أى أمل فى التقدم"، مضيفا: "لقد كان الاعتقاد أن إخوان تونس تعلموا من تجارب الدول، وأن الشعارات الجوفاء عمرها قصير وأن الإنغلاق على جماعة دون الانفتاح على الوطن باختلاف أفكار مواطنيه وتنوع اتجاهاتهم لا بد وأن يصاحبه فشل سياسى فى النهاية".

واختتم قائلا: "لا زلت أعول على أن الشعوب هى من ستلفظ بالتدريج جماعات الدين السياسى، لكن أيضا عندى أمل أن يكون التحرك دائما سيكون للأمام نحو دول مدنية حديثة دون الردة للخلف واستعادة الرغبة فى عودة الديكتاتوريات بدلا من الحركات الثيوقراطية".