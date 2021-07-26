“برقم الجلوس” نتيجة الدبلومات الفنية من بوابة التعليم الفني دور اول بنسب...

الان برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية من بوابة التعليم الفنى التي يجري الآن العمل على تجهيزها تمهيداً للاعتماد ظهورها الرسمي من قبل معالي الدكتور طارق شوقي، حيث أشارت العديد من المصادر التعليمية على أن التربية والتعليم المصرية تعمل بالوقت الحالي على تجهيز كشوفات نتائج الطلاب لإجراء الإعلان الرسمي عليها عبر بوابة التعليم الفني على نحو سنبدأ فى استعراضه الآن

تم كشفت المصادر التعليمية المسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم على أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت بنجاح، على ان تعمل بالوقت الحالي وزارة التربية والتعليم على إعداد قائمة أوائل شهادة الدبلومات الفنية تمهدياً لبدء عمليات اعتماد ظهورها الرسمي مابين صباح يوم الاربعاء او صباح الخميس المقبل، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم على تجهيز امكانية اعلان نتائج شهادة الدبلومات الفنية الكترونياً من خلال موقع بوابة التعليم الفنى، وذلك أمام طلاب شهادة دبلوم تجارة أو صناعة او زراعة او فندقي تحت انظمة ثلاثة أعوام وخمسة أعوام، حيث اكدت وزارة التربية والتعليم على أن أعداد اوائل الثانوية الفنية هذا العام 30 طالب وطالبة، عليه سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج

كما أكدت وزارة التربية والتعليم على أن نتائج شهادة الدبلومات الفنية يجري العمل على طرح إمكانيات الاستعلام عليها فى أعقاب الساعات القليلة المقبلة على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح بوابة التعليم الفني من هنا

الخطوة الثانية:- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية

الخطوة الثالثة:- البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس

الخطوة الرابعة:- النقر على ايقونة استعلام

للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2021 << أضغط هنا >>